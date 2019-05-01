«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Руслана Нигматуллина на Лигу чемпионов

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«У нас Лига чемпионов. Суперматч «Барселона» — «Ливерпуль». Матч, который достоин быть финалом этого года, и с этим наверняка согласятся многие. Обе команды могли бы выявить победителя в итоговой битве.



Но, увы, какая-то из этих прекрасных команд покинет Лигу чемпионов. Фаворита не вижу. Обе команды достойные и достойны играть в финале. В первом матче будет бойня и обе забьют. Обе забьют — вот мой прогноз. Жду жару», — сказал Нигматуллин.



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