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«Айнтрахт» — «Челси»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Челси»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Лиги Европы
Ставки

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Челси». Встреча в Германии начнётся 2 мая в 22:00 мск.

Сделать ставку на победу англичан можно за 2.60. Это примерно 37% вероятности. Поставить на немецкий клуб можно с коэффициентом 2.75 (35%). На ничью предлагается коэффициент 3.50 (28%).

Вероятность того, что в финал по итогам двух матчей пройдет «Челси», аналитики оценили коэффициентом 1.40 (68%). Поставить на «Айнтрахт» можно за 3.00 (32%).

Сделать ставку на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.93. На ТМ 2,5 мяча можно поставить за 1.87. С коэффициентом 1.70 можно поставить на то, что забьют обе команды.

По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт матча, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).

Ответный матч в Англии состоится 9 мая.

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