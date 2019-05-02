«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Матч сложен для прогноза, потому что на самом деле «Айнтрахт» выглядит очень мощно. Я уже неоднократно отмечал, что, начнись Бундеслига сейчас, то «Айнтрахт» бы боролся за первое место с «Боруссией» и «Баварией» прежде всего. Но надо отметить, что сегодня «Айнтрахт» — серьезнейшая команда, сбалансированная, очень мощная линия атаки, очень мощные стандарты в атаке, и команда может добиваться результата с любым топ-клубом. Любым.



Ожидаю здесь упорной борьбы и скажу так: прогноз мой «обе команды забьют» и матче будет забито не менее трех мячей», — сказал Григорян.