«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Челси» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча начнётся в 22:00 мск 2 мая.



Ставка: победа «Айнтрахта» с нулевой форой за 1.91.



«Немножко разные ситуации у этих команд сейчас. Если для «Челси» Лига Европы это кратчайший путь в Лигу чемпионов, то для «Айнтрахта» это момент славы, который продолжается уже весь сезон. Немцы здорово выступили в группе, набрав 18 очков. Они обыграли «Интер», они сумели превозмочь ситуацию, оставшись вдесятером сделали приличный счет с «Бенфикой», который дома сумели превратить в победный.



Я думаю, что «Айнтрахт» не так прост. Если «Челси» рассчитывает на какую-то легкую прогулку, то это несколько недальновидно. Букмекеры, естественно, считают лондонцев фаворитами, но мне кажется, что в этом случае надо ставить на «Айнтрахт» с форой (0). Первый матч может получиться довольно закрытым. Ничья в нем устроит и тех и других», — сказал Андронов.