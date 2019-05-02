«Арсенал» – «Валенсия»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Арсенал» – «Валенсия» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится 2 мая и начнется в 22:00 мск.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.00.



«У «Арсенала» поставлена игра в атаке. Оборона, конечно, не так налажена, как нападение, но при этом при всем лондонская команда всегда борется за лигочемпионские места в английской Премьер-лиге.



«Валенсия» очень плохо начала этот сезон, но постепенно набирала обороты и сейчас находится в хорошей форме. Но в то же время нельзя сказать, что «Валенсия» играет стабильно. Думаю, на домашнем стадионе «Арсенал» со своей мощной атакой «Валенсию» обыграет», — сказал Ловчев.

