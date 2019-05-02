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«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы в Лондоне

«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы в Лондоне
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Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Арсенал» непредсказуем. «Валенсия» — это, наверное, команда, которая в этом году ставила одну цель – победить в Лиге Европы. Мне кажется, испанцы приедут на «Эмирейтс» с целью забить, исходя из логики первого выездного матча.

Поэтому я думаю, что можно брать ставку на голы в обе стороны. Зная проблемы «канониров» в обороне и понимая, что они вынуждены в домашней встрече забивать, считаю логичной данную ставку».

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