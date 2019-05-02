«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Айнтрахт» — «Челси» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Первая встреча состоится в четверг, 2 мая, на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте.



Ставка: «Челси» забьет 1-2 гола за 1.63.



«Я бы не сказал, что в этой паре есть однозначный фаворит, хотя многие предполагают увидеть в бакинском финале именно лондонское дерби. Но «Челси» настолько неровно играет в нынешнем сезоне, что предсказать, чем закончится это противостояние, очень сложно.



«Айнтрахт» достаточно уверенно в этом сезоне смотрится, крепких соперников прошел в Лиге Европы. Может быть, чуть-чуть забуксовали в чемпионате. Но там они уже мотивационно они провисают: Бундеслига им не так интересна в сравнении с Лигой Европы.



Пусть и две ничьих кряду у «Айнтрахта», думаю, Сарри постарается сыграть так, как это было со «Славией» на выезде, примерно. Главное — ничего не дать сделать сопернику, а сами уже что-нибудь придумают впереди. Получится забить — хорошо. Не получится — придется все решать через неделю на «Стэмфорд Бридж».



Я думаю, «Челси» сыграет максимально закрыто, как только может. Получится ли, не знаю. Может быть, убегут в контратаку и забьют. Я бы рассмотрел вариант «Челси» забьет 1-2 гола в этой игре. Может быть, один в контратаке забьют, убежав от соперников. Тем более это турнир Оливье Жиру, он регулярно забивает. Возможно, забьют и два. Но не более».