«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.90.



«Айнтрахт» удивил всю Европу своей игрой, у команды очень хороший состав. «Челси» — непредсказуемая команда, но для Сарри Лига Европы – это последний шанс показать, что все же этот сезон на посту наставника коллектива он провел не зря.



Я думаю, что это будет обоюдоострая игра с большим количеством моментов. И я уверен, что ставка на тотал больше 2,5 гола пройдет. Ее и возьму».



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