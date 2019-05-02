«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет за 1.50.



«В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» на своём поле примет «Челси». Данное противостояние интересно не только тем, что победитель пробьётся в финал, но и тем, что соперники ещё ни разу в истории не встречались друг с другом.



«Айнтрахт» уверенно идёт по дистанции немецкой Бундеслиги. Эта команда вполне претендует на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Кроме того дела в Лиге Европы у клуба из Франкфурта ещё лучше. Немецкий коллектив выиграл все матчи на групповом этапе. На стадии четвертьфинала «Айнтрахт» сумел отыграться с 2:4 от «Бенфики». Этой команде не сможет помочь дисквалифицированный Анте Ребич. Безусловно, это большая потеря для франкфуртцев.



Однако мне кажется, что у «Челси» есть отличные шансы здорово выступить в данном противостоянии. На мой взгляд, именно команда Маурицио Сарри является главным фаворитом Лиги Европы. Такого сильного состава и таких ресурсов нет ни у одного из оставшихся участников турнира. Более того, в 12 матчах Лиги Европы в этом сезоне лондонцы не выиграли всего один раз.



Думаю, битва между «Айнтрахтом» и «Челси» станет противостоянием терпения и класса. Мне кажется, что хозяева не сумеют победить, пусть и находятся в отличной форме. Поэтому ставлю на то, что «Челси» не проиграет», — сказал Гусев.