Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Лиги Европы

«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Лиги Европы
Ставки

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия».

Ставка: победа «Валенсии» за 3.80.

«Я бы рискнул, может быть, вопреки логике, статистике и попробовал бы поставить на чистую победу «Валенсии» с минимальным счетом 1:0. Безусловно, «Арсенал» должен сыграть более мощно, чем в последнем для себя матче, исправиться за тот результат. Но мне почему-то кажется, что «Валенсия» в своей быстрой контратакующей манере сможет этот «Арсенал» заставить ошибиться.

Ну и для Эмери это будет двойное давление: с одной стороны, в Англии говорят, что ушел Венгер, и в полной мере заменить его не удается, а с другой стороны, матч против соотечественников, тоже будет много прессы из Испании. Поэтому жду, что Эмери может не справиться с давлением. И попробую предсказать чистую победу «Валенсии», низовую игру – менее 2,5 гола, и то, что «Арсенал» не забьет. 0:1», — сказал Казаков.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент