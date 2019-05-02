«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия».



Ставка: победа «Валенсии» за 3.80.



«Я бы рискнул, может быть, вопреки логике, статистике и попробовал бы поставить на чистую победу «Валенсии» с минимальным счетом 1:0. Безусловно, «Арсенал» должен сыграть более мощно, чем в последнем для себя матче, исправиться за тот результат. Но мне почему-то кажется, что «Валенсия» в своей быстрой контратакующей манере сможет этот «Арсенал» заставить ошибиться.



Ну и для Эмери это будет двойное давление: с одной стороны, в Англии говорят, что ушел Венгер, и в полной мере заменить его не удается, а с другой стороны, матч против соотечественников, тоже будет много прессы из Испании. Поэтому жду, что Эмери может не справиться с давлением. И попробую предсказать чистую победу «Валенсии», низовую игру – менее 2,5 гола, и то, что «Арсенал» не забьет. 0:1», — сказал Казаков.

