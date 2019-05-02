«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Алексанр Елагин дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси».



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.81.



«Нас ждёт очень интересный матч двух крайне непохожих соперников.



Конечно, немецкий клуб не может похвастаться в последние годы такими достижениями, которые покоряются «Челси». Однако мне кажется, что нельзя считать более титулованных лондонцев фаворитами данного противостояния, ведь «Айнтрахт» отлично действует на своём поле и в первом матче точно способен оказать достойное сопротивление сопернику.



Австрийский тренер Ади Хюттер поставил франкфуртцам отличную комбинационную игру. Просто в сумасшедшей форме находится ударной трио немцев Лука Йович, Анте Ребич и Себастьян Алле. Вместе эта троица забила аж 65% от общего числа голов своей команды. К тому же на своём поле «Айнтрахт» действует очень прилично. В текущем сезоне Бундеслиги франкфуртцы лишь четыре раза уступили в родных стенах. Мне кажется, что в первой встрече у немцев должно быть преимущество, поэтому и ставлю на победу «Айнтрахта», — сказал Елагин.