«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Валенсия». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 2 мая.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 2.20.



«Лига Европы становится для «канониров» определяющей: раз в чемпионате Англии ситуация подвешена и зависит от других клубов, надо брать своё в еврокубках. Хотя соперник достался крепкий — «Валенсия» знает себе цену и никого не боится, пусть и играет не слишком стабильно.



При Унаи Эмери «Арсенал» на «Эмирейтс» и за его пределами — это две абсолютно разные команды. Принцип работает как в АПЛ, так и в еврокубках. В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью. Любопытно, что пропустили они только в первой игре (4:2 с «Ворсклой»), которая состоялась ещё в сентябре.



Получается, что на «Эмирейтс» «канониры» не пропускают уже 450 минут, хотя встречались, например, со «Спортингом», «Ренном» и «Наполи». Если посмотреть статистику по АПЛ, то и там цифры схожи: 44 очка в 18 домашних матчах (больше только у «Сити» и «Ливерпуля») при разнице мячей 41-15.



В связи с этим ставить против хозяев всё же не будем, хоть они и находятся в ужасной форме. «Арсенал» хорош дома, прекрасно понимает значимость игры и наверняка заведётся после провального отрезка в АПЛ. Иначе они установят какой-нибудь рекорд по безволию в решающие моменты сезона.



В общем, Х2 за 1.91 выглядит любопытно, но доверимся статистике и пройдём мимо. А вот в шестой сухой матч кряду на своём поле в Лиге Европы верится с трудом. Защита «канониров» слишком склонна к привозам и ошибкам. «Валенсия» отличается гибкостью, так как здорово умеет и действовать первым номером, и наказывать хлёсткими контратаками.



Кроме того подопечные Марселино Гарсии Тораля сильны в высоком прессинге. Если хозяева вновь попытаются выходить из обороны через мелкий пас, мало им не покажется. Стоит добавить сюда мощнейшие фланги испанцев (Гонсалу Гуэдеш в полном порядке) и нестабильность крайних защитников «Арсенала».



Пожалуй, ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 2.20 смотрится симпатично. Злой «Арсенал» вполне способен забить два-три гола перед своими болельщиками, но три-четыре качественных момента «летучие мыши» точно получат. С реализацией у них, как правило, неплохо, так что как минимум на один мяч рассчитывать можно».

«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз: «летучие мыши» забьют Чеху В шести домашних матчах Лиги Европы лондонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.