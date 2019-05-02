«Айнтрахт» – «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на 1/2 финала Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» – «Челси». Встреча пройдет в четверг, 2 мая, во Франкфурте.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.89.



«Думаю, это противостояние особенно важно не только для «Айнтрахта», для которого полуфинал Лиги Европы – несомненный успех. Оно важно и для всего немецкого футбола, который в последнее время показывает не очень хорошие результаты. По сути «Айнтрахту» придется отдуваться за «Баварию» и других немецких топ-клубов.



Франкфуртский клуб производит очень приятное впечатление в этом сезоне, а лидером команды Йовичем интересуются самые мощные клубы Европы. Для «Айнтрахта» это шанс войти в историю.



«Челси» показывает не самые лучшие результаты в первом сезоне Сарри. Думаю, ему нужно больше времени, чтобы адаптировать команду под свой футбол. «Челси» — фаворит этой серии, но, на мой взгляд, в первом матче возможно все.



Учитывая определенные проблемы «Челси», хорошую форму «Айнтрахта» и высочайшую мотивацию немецкой команды, ставлю на победу хозяев в первом матче», — сказал Гратакос.