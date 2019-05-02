«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Челси». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 2 мая.



Ставка: победа «Айнтрахта» с нулевой форой за 2.04.



«Ни в коем случае нельзя воспринимать «Айнтрахт» как случайно забравшегося в полуфинал середняка. У немцев сильная линия нападения (всё внимание СМИ получает Лука Йович, хотя его партнёры тоже опасны), отличные стандарты и отлаженный прессинг. С таким набором качеств можно осложнить жизнь любому.



«Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей. Всего «Айнтрахт» не проигрывает в Лиге Европы 11 матчей на своём поле (девять побед), так что считать лондонцев явным фаворитом и брать минусовые форы на их победу крайне опасно.



Вдобавок ко всему хозяева должны быть посвежее. Предыдущий матч они провели на сутки раньше (0:0 с «Гертой»), да ещё и на своём поле. «Челси» провёл тяжелейшую встречу с «МЮ» (1:1) на «Олд Траффорд» в близком к оптимальному составе, после чего был вынужден совершить перелёт в Германию.



Синие сохранили место в топ-4 и ни от кого не зависят, но отрыв от «Арсенала» и «Ман Юнайтед» небольшой, поэтому права на ошибку нет. С учётом тяжёлого графика Маурицио Сарри вполне может оставить нескольких лидеров в запасе и выставить полуторный состав. Уже 5 мая предстоит игра с крепким «Уотфордом».



Пожалуй, П1 с нулевой форой за 2.04 и «гости выиграют один из таймов — нет» за 1.96 выглядят нормально. Вариант попроще — ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.59, в последнее время голы лондонцам даются с большим трудом. Брать ставки на статистику до появления стартового состава синих опасно.



Из комбинированных вариантов нам приглянулся 1Х + ТМ 3,5 мяча за 2.08. Особых предпосылок для открытой игры и суперрезультативности не видно, цена ошибки слишком высока, чтобы атаковать без оглядки на свои ворота. Индивидуального мастерства Азара или Йовича может хватить для двух-трёх голов, но на большее не рассчитываем».

«Айнтрахт» Ф — «Челси». Прогноз: Сарри и Азар не сумеют покорить Франкфурт «Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей.