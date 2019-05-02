«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия».



Ставка: победа «Арсенала» за 2.00.



«У «Арсенала» наметился такой очень приличный спад, ярко выраженный. Видно, что команда угодила всё-таки в такую яму. Но на выручку «Арсеналу» придут тоже не лучшие кондиции «Валенсии». Имеет ли здесь значение колоссальный опыт Унаи Эмери в Лиге Европы? Думаю, чисто психологическое значение имеет для него самого, для его футболистов.



Но в любом случае, даже несмотря на то, что «Арсенал» сейчас выглядит совсем неубедительно, пропускает много мячей, я думаю, что в домашнем матче можно ожидать ставки «обе команды забьют» и победа «Арсенала», — сказал Григорян.