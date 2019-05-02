«Айнтрахт» – «Челси»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Айнтрахт» – «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится сегодня, 2 мая, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.75.



«Челси» встречается не с лидером чемпионата Германии, но очень хорошо выступающим в этом году «Айнтрахтом», особенно это касается Лиги Европы.



«Челси», конечно, уже не тот, что был пять лет назад. Лондонский клуб уже не борется за чемпионство. Атака у команды сейчас основывается на индивидуальных действиях лидера атаки Азара. Вот недавно «Челси» встречался в гостях с «Ливерпулем» и был разбит со счётом 0:2, причём абсолютно по делу. Поэтому я бы в данном случае поставил на домашнюю победу «Айтрахта», — сказал Ловчев.