«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на 1/2 финала ЛЕ

Экс-футболист, действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия».



Ставка: «Арсенал» подаст как минимум на 2 угловых больше за 1.90.



«Арсенал» проиграл в прошлом туре «Лестеру», но это не скажется на предстоящем матче, так как это разные вещи. Лига Европы – это совсем другая история. Зная, как «Арсенал» играет на «Эмирейтс», я бы предложил ставку на победу «Арсенала» по угловым с форой (-2), и объясню, почему. Первое: «Арсенал» – атакующая команда, потенциал в нападении у неё довольно хороший. Второе – это то, что «Валенсия» в этом матче наверняка закроется, ей нет смысла ввязываться с «канонирами» в открытый футбол.



Также «Арсенал» часто забывает об обороне, делая крен в атакующую сторону. Здесь всё сложится в одну сторону, плюс «Валенсия» закроется. И «Арсеналу» придётся вскрывать её флангами, а фланги у «Арсенала» довольно сильные. Так что будет много прострелов, атак через фланги, и угловые должны сыпаться как из рога изобилия, поэтому фора «Арсенала» по угловым выглядит очень интересно. «Арсенал», даже если забьёт один-два мяча, не остановится и будет атаковать, так как ему нужно заработать преимущество перед ответной встречей. Это не как в одноматчевом противостоянии, когда забили ранний гол и можно уйти в оборону», — сказал Радимов.