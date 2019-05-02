«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси». Встреча начнётся сегодня, 2 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Челси» за 2.55.



«Я поставлю на «Челси». В выходные у команды была битва с «Манчестер Юнайтед» — «кость на кость, кость долой». Думаю, у лондонского клуба есть игроки, которые смогут испортить прическу немцам. Уверен, Азар сделает игру, и англичане добьются гостевой победы. Понятно, что английские клубы – фавориты в борьбе за выход в финал Лиги Европы. Сюрпризы могут быть, но вряд ли в паре «Айнтрахт» — «Челси», — сказал Бышовец.



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