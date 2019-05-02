«Айнтрахт» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на 1/2 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Айнтрахт» — «Челси». Встреча состоится сегодня, 2 мая, начало — в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.70



«Это тяжёлая игра для прогнозов. «Челси» ниже своего уровня, если говорить о команде и клубе в целом. «Айнтрахт» добрался до такой стадии еврокубков впервые. Но что случится в одной отдельно взятой игре, учитывая сегодняшнюю силу соперников, не предскажешь. Тем более что и для тех и для других победа в Лиге Европы — это прекрасный шанс завершить сезон на мажорный лад.



Я бы попробовал всё-таки поставить на ничью. Мне кажется, обе команды будут играть в более оборонительный футбол, чем обычно. С учетом того что это первый матч и будет страшно ошибиться.



Мой прогноз — низовая игра, но обе команды забьют и ничья — 1:1».