«Ювентус» — «Торино»: котировки на матч 35-го тура Серии А

В матче 35-го тура итальянской серии А сыграют «Ювентус» и «Торино». Встреча состоится сегодня, 3 мая, начало — в 21:30 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.72. Это соответствует вероятности 55%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.35 (18%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.55 (28%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.05. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.77. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.95. За 1.75 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



«Ювентус» уже обеспечил себе первое место, набрав 88 очков. У «Торино» 56 очков, команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице.