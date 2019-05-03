«Майнц» — «РБ Лейпциг»: эксперты назвали фаворита матча 32-го тура Бундеслиги

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Майнц» и «РБ Лейпциг». Встреча состоится сегодня, 3 мая, начало — в 21:30 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует вероятности 55%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.00 (20%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.70 (25%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.60. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.35. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.60. За 2.20 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



«Лейпциг» занимает 3-е место, набрав 64 очка. У «Майнца» 36 очков, команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице.