«Эвертон» — «Бёрнли»: букмекеры оценили шансы команд в матче 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Бёрнли». Встреча состоится сегодня, 3 мая, начало — в 22:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.58. Это соответствует вероятности 60%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.80 (16%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 4.10 (24%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.87. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.93. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.90. За 1.90 же можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 7.50).



«Эвертон» идёт в чемпионате на девятом месте, набрав 50 очков. У «Бёрнли» 40 очков, команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице.