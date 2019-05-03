«Севилья» — «Леганес»: котировки на матч 36-го тура Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Леганес». Встреча состоится сегодня, 3 мая, начало — в 21:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.37. Это соответствует вероятности 69%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 8.00 (12%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.05 (19%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.64. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.25. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.85. За 1.85 же можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 7.00).



«Севилья» занимает пятое место в чемпионате, набрав 55 очков. У «Леганеса» 42 очка, команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице.