«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Лондоне

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Арсенал» — «Валенсия». Встреча состоится сегодня, 2 мая, начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Арсенал» победит за 1.90.



«Наставник «Арсенала» Унаи Эмери был тренером «Валенсии» в течение четырех сезонов до 2012 года, и это пятый раз, когда босс «канониров» достиг полуфинала Лиги Европы.



Не будет сюрпризом услышать, что бывший полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен, ныне играющий за испанцев, пропустит 1-й матч из-за дисквалификации. Думаю, что хозяева отправятся в Испанию с преимуществом.



«Валенсия» проиграла последние две встречи в Ла Лиге. «Арсенал» также проиграл свой последний домашний матч – «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге. Но «канониры» являются грозной силой на «Эмирейтс» и я буду разочарован, если они не победят».