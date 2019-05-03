«Эвертон» — «Бёрнли»: прогноз «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Эвертон» — «Бёрнли». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 3 мая.



Ставка: победа «Эвертона» с форой «-1» за 2.05.



«Бёрнли» в прошлом туре героически отбивался в сражении с «Манчестер Сити», но всё равно потерпел закономерное поражение. Несколько раз команде Шона Дайча банально повезло. Удивительно, что бордовые за весь матч не подали ни одного углового и даже не удосужились пробить в створ ворот.



«Эвертон» также вряд ли доволен результатом по итогам встречи с «Кристал Пэлас». «Ириски» в гостях полностью владели инициативой, переиграли противника по всем основным статистическим показателям, создали пару убойных моментов, нанесли аж 22 удара по воротам, но так и не забили.



«Бёрнли» придётся обойтись без Дефура и Леннона, а вот Питер Крауч рвётся в бой и хочет оказаться на поле. У хозяев под вопросом колумбийский защитник Мина, других проблем с травмированными у Марку Силвы не наблюдается.



Разумеется, по составу и уровню мастерства «Эвертон» превосходит ближайшего соперника, но нельзя забывать и о дополнительной мотивации. Предстоящий матч станет у «ирисок» последним домашним в сезоне, поэтому парни Марку Силвы постараются отблагодарить местных фанатов яркой и качественной игрой.



За 2.05 мы проверим фору «-1» на хозяев, а за 1.69 — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5. «Бёрнли» за 18 гостевых матчей пропустил 34 мяча, что прекрасно отражает уровень бордовых. «Ириски» в прошлом поединке не отличились, однако теперь коллективу Марку Силвы помогут переполненные трибуны.



У «Бёрнли» часть марта и апрель прошли под знаком какой-то запредельной эффективности. За семь последних матчей бордовые пробили в створ 17 раз и сумели забить 13 голов. Согласитесь, от коллектива, у которого в основе выступают футболисты с фамилиями Вуд и Вествуд, сложно ожидать столь потрясающего процента реализации на длинной дистанции.



«Эвертон» пять последних домашних матчей провёл с монстрами АПЛ. Если с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» парни Марку Силвы не сумели совладать, то затем последовательно справились с «Челси», «Арсеналом» и «МЮ» с общей разницей 7:0. «Ириски» в родных стенах перестали пропускать даже от грандов, а Ришарлисон и Сигурдссон обеспечивают моменты вблизи чужих ворот.



Так как обе команды уже не имеют перед собой серьёзной турнирной мотивации, мы не ожидаем увидеть массовую грубость на поле. Травмы перед отпуском никому не нужны, поэтому есть смысл проверить тотал меньше 2,5 жёлтых за солидные 2.16. В 36-м туре АПЛ что матч с участием «Эвертона», что встреча «Бёрнли» и «Манчестер Сити» привели лишь к паре «горчичников» в каждом конкретном случае».

«Эвертон» — «Бёрнли». Прогноз: «ириски» продолжат побеждать в родных стенах В трёх последних домашних матчах «Эвертон» одолел «Арсенал», «Челси» и «МЮ» с общей разницей 7-0.