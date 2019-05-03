«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи». Встреча начнётся сегодня, 3 мая, в 14:00 мск.



Ставка: победа «Енисея» за 1.62.



«Не знаю, у меня по поводу этого матча большие сомнения – в том, что мы увидим в нем то, что хочется увидеть. Имею ввиду футбольное зрелище. Я готовлюсь ко встрече с болельщиками, тренерами. И я записал для этой встречи такую мысль по поводу нашего футбола: игрока можно обмануть, и тренера можно обмануть, но футбол обмануть нельзя, невозможно, а болельщиков даже преступно обманывать, но нам удается.



Ну скажу все же, что «Енисей» добьется победы. У него шансов больше. Если, конечно, перед игрой Аленичев не скажет, что у них шансов нет», — сказал Бышовец.

