«Эвертон» – «Бёрнли»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Эвертон» – «Бёрнли». Начало встречи 3 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Эвертон» победит и ТБ 2,5 мяча за 2.48.



«В первом круге «Эвертон» разнёс соперника на чужом поле, победив со счётом 5:1. «Ириски» не пропустили в семи из своих последних девяти матчей в чемпионате Англии, и они победили «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» на «Гудисон Парк» в этот период.

«Клареты» в последних 11 выездных встречах сыграли на «ноль» лишь однажды, и я ожидаю увидеть весёлую игру с обилием моментов и голов. Думаю, что «Эвертон» выиграет последний домашний матч в сезоне».