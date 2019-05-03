Букмекеры назвали шансы «Арсенала» и «Валенсии» на выход в финал Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» на своём поле победил «Валенсию» со счётом 3:1. На гол Муктара Диакаби англичане ответили дублем Александра Ляказетта и голом Пьера-Эмерика Обамеянга.



Поставить на то, что команда Унаи Эмери по итогам двухматчевого противостояния выйдет в финал, можно с коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 73%. Перед первым матчем поставить на лондонский клуб можно было за 1.65.



Шансы «Валенсии» выйти в финал эксперты оценили коэффициентом 3.50 (27%, был 2.25).



Ответный матч состоится в Испании 9 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.



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