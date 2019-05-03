«Севилья» — «Леганес»: прогноз «Чемпионата» на матч 36-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Леганес». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 3 мая.



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.62.



«Севилья» уже могла снять все вопросы о попадании в Лигу чемпионов на будущий год, но потерпела два поражения в трёх предыдущих турах. 0:3 от «Хетафе» с удалением в первом тайме — это ещё ладно, но 0:1 от борящейся за выживание «Жироны» при блёклой игре не оставляет места для оправданий.



Впрочем, всё складывается удачно. «Хетафе» и «Валенсия» сильно затормозили в последние недели, а потому «Севилья» идёт четвёртой и зависит только от себя. Права на ошибку нет, да и календарь непростой: сезон закончится встречами с «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао, которых трудно обыграть.



Потому потеря очков в домашней игре с «Леганесом» станет для андалусийцев роковой — нужна только победа. Подопечные Маурисио Пеллегрино ещё пару месяцев назад вполне претендовали на место в еврокубках, но не потянули нужный темп и сейчас фактически доигрывают сезон безо всякой мотивации.



«Леганес» не знает побед на протяжении пяти туров чемпионата Испании, такой отрезок существенно повлиял на положение дел. Команда застряла в середине турнирной таблицы: до зоны еврокубков восемь очков, до зоны вылета — семь. Понятно, что за три тура такие разрывы не отыгрываются, от финиша в районе 10-14 мест уйти, скорее всего, не удастся.



«Севилья» хорошо играет с «Леганесом» на своём поле (две победы и ничья в трёх поединках), да и в целом готова задать трёпку на «Рамон Санчес Писхуан» кому угодно. 36 очков в 17 домашних матчах сезона при разнице мячей 37-17. Лучше только у «Атлетико», «Барселоны» и мадридского «Реала».



«Леганес» на выезде, напротив, ужасен — лишь три победы в 17 встречах, 13 очков и 17-е место в чемпионате Испании по этому показателю. Потому расклады более чем очевидны — красно-белые будут явным фаворитом встречи и сделают всё, чтобы одержать победу.



Преимущество в уровне игроков, огромная мотивация, своё поле и хорошая история очных встреч — этого вполне достаточно, чтобы взять победу хозяев с форой по вкусу. Аккуратный вариант — П1 с форой "-1" за 1.62, ставка посмелее — П1 с форой "-1,5" за 2.21 Также стоит рассмотреть П1 + ТБ 2,5 мяча за 2.03.



Альтернативное предложение — П1 по угловым с форой "-1,5" в первом тайме за 1.81. «Севилья» любит агрессивные дебюты на своём поле и наверняка постарается поскорее создать преимущество в счёте. Ждём от хозяев давления и большой активности в атаке».

