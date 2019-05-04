Букмекер раздаёт бонусы за верный прогноз на бой Альварес — Джейкобс

Рано утром 5 мая мск в Лас-Вегасе, США, чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в категории до 72,6 кг Сауль Канело Альварес (51-1-2, 35 KO) встретится с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом (35-2-0, 29 KO). По прогнозам букмекеров, шансы Альвареса выше. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.22. Это примерно 76% вероятности. Сделать ставку на победу Джейкобса можно за 4.60 (20%). Шансы на ничейный исход аналитики оценили коэффициентом 23.00 (4%).



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