Букмекеры оценили шансы «Зенита» выиграть РПЛ после 27-го тура

После 26 туров в чемпионате РПЛ лидирует «Зенит», у которого в активе 57 очков. Питерцы на 8 очков опережают московский «Локомотив» и могут стать чемпионами уже после 27-го тура. Это произойдёт, если «Зенит» обыграет на выезде «Ахмат», а москвичи не смогут победить «Арсенал» в Туле.



Букмекеры оценили шансы того, что «Зенит» обеспечит себе титул уже 4 мая, коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 35%. Поставить на то, что команда Семака оформит чемпионство после матча 28-го тура против ЦСКА, можно за 1.65 (53%).



Сделать ставку на то, что питерцы станут чемпионами после встречи 29-го тура против «Ростова», можно за 10.0 (10%). Наконец, поставить на то, что «Зенит» выиграет РПЛ в последнем, 30-м туре в матче с «Енисеем», можно с коэффициентом 50.00 (2%).



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