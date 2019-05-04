«Урал» — «Спартак»: котировки на матч 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Спартак». Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 14:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.40. Это соответствует вероятности 40%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.10 (31%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.23 (29%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.20. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.67. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.88. За 1.82 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате, набрав 40 очков. «Урал» (33) — на 10-м месте в турнирной таблице.