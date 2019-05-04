«Ахмат» — «Зенит»: эксперты назвали фаворита матча 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 16:30 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.92. Это соответствует вероятности 50%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.40 (21%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.30 (29%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.30. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.62. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.03. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа питерцев со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



«Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 57 очков. «Ахмат» (35) — на 9-м месте в турнирной таблице.