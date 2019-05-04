Россия — Финляндия: аналитики оценили шансы команд в матче Еврохоккейтура

Сегодня, 4 мая, сборные России и Финляндии сыграют в матче чешского этапа Еврохоккейтура. Встреча начнётся в 15:00 мск.



Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на финнов можно за 4.50 (21%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.75 (16%).



Шансы России победить с учетом овертайма и буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.32. На финнов можно поставить за 3.40.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.22. На ТМ 5.5 шайбы можно поставить за 1.66.



Наиболее вероятный исход встречи, по оценке аналитиков, — 2:2 (коэффициент 13.00).



В первом матче чешского этапа Россия проиграла Швеции — 4:6, а Финляндия обыграла Чехию — 3:2.