«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд в матче 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 21:45 мск.



Поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.35. Это соответствует вероятности 70%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 9.50 (10%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 4.90 (20%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.20. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.05. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа гостей со счётом 2:0 (коэффициент 5.50).



«Ливерпуль» занимает в чемпионате АПЛ 2-е место, набрав 91 очко. «Ньюкасл» (42) — на 13-м месте в турнирной таблице.