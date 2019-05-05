ЦСКА — «Динамо»: котировки на матч 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:30 мск.



Поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 1.78. Это соответствует вероятности 54%. Шансы динамовцев выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.10 (19%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.50 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.40. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.57. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.18. За 1.61 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа ЦСКА со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).



ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате, набрав 44 очка. «Динамо» (29) — на 12-м месте в турнирной таблице.