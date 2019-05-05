«Ростов» — «Краснодар»: эксперты назвали фаворита матча 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ сыграют «Ростов» и «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 40%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.30 (30%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.40. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.57. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.00. За 1.72 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



«Краснодар» занимает 3-е место в чемпионате, набрав 46 очков. «Ростов» (36) — на 8-м.