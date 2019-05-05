«Арсенал» — «Брайтон»: аналитики назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 18:30 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности 67%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.75 (12%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 4.55 (21%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.20. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.90. За 1.85 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа «Арсенала» со счётом 2:0 (коэффициент 5.50).



«Арсенал» занимает 5-е место в чемпионате, набрав 66 очков. У «Брайтона» 35 очков, команда на 17-й строчке в турнирной таблице.