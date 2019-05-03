«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Германии сезона-2018/19 «Майнц» – «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «Лейпцига» в 1-м тайме за 2.20.



«В 5 из 6 последних матчей «Лейпциг» выигрывал первые таймы. Все благодаря быстрым голам, которые команда забивает: в 6 турах подряд (плюс в игре на кубок против «Гамбурга») РБ меняет счет на табло с 12-й по 19-ю минуту. Это точно не совпадение. Понятно, что Рангник ставит перед командой задачу забить быстрый мяч, и она ее уверенно решает.



В Майнце гостей ждет непростой матч, хотя бы потому что коллектив Сандро Шварца раскрепощен и дома в последнее время играет результативно — «Фрайбург» и «Фортуна» (в апреле) на двоих пропустили на «Опель Арене» 8 мячей. Но «Лейпциг» — команда более серьезного уровня, поэтому с ней этот номер не пройдет.



Любопытная деталь: если «Лейпциг» любит забивать в первые 20 минут, то «Майнц», наоборот, обязательно пропускает до перерыва: от «Фортуны» на 19-й минуте, от Дортмунда на 17-й и 24-й, от «Вердера» на 3-й и 36-й, от «Баварии» на 3-й, 33-й и 39-й. Выходит, что в 4 из 6 последних матчей команда Шварца получает голы в первых таймах. А РБ, напротив, в 5 из 6 туров перед этой игрой выигрывал первые таймы. По-моему, прогноз напрашивается сам собой: победа «Лейпцига» в 1-м тайме за 2,20», — сказал Керимов.