Путин поручил определить события для приёма ставок букмекерами

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законы, регулирующие деятельность азартных игр.



Путин поручил разработать и внести в Государственную думу проекты федеральных законов, предусматривающие запрет на совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.



Должны быть четко определены критерии мероприятий, как спортивных, так и зрелищно-развлекательных, на которые букмекеры смогут принимать ставки. Планируется, что букмекеры смогут принимать ставки на исход любых событий, кроме спортивных соревнований и культурно-развлекательных мероприятий. Владельцы тотализаторов смогут заключать пари только на исход скачек на ипподромах.



Кроме того, теперь российские букмекеры будут обязаны платить целевые отчисления на развитие спорта. Если букмекерская компания не будет выплачивать отчисления на протяжении 6 месяцев, её лицензию аннулируют.



Депутаты должны разработать соответствующие законопроекты и внести их на рассмотрение до 2 декабря 2019 года.