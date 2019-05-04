«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ростов» — «Краснодар».



Ставка: ничья и обе забьют за 4.60.



«Ростов» играет в последнее время плохо. Не знаю почему – вроде бы команда только-только начала набирать ход, победа над «Спартаком» была очень яркой. Но, видимо, что-то случилось, и, возможно, команда сейчас сконцентрируется на Кубке, где есть неплохие шансы выйти в финал. Кубок – это ведь еще и прямая путевка в Лигу Европы, в групповой этап.



Однако все равно, надо предполагать, «Ростов» неудачную серию постарается переломить. Ну а «Краснодар» — команда, которая тоже нестабильна, но при этом победа над ЦСКА должна их воодушевить. Думаю, здесь можно поставить на ничью, причем результативную».



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