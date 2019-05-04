«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Ахмат» — «Зенит» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 4 мая, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.



Ставка: «Зенит» победит за 1.93.



«Зенит» — без пяти минут чемпион России, в этом туре он отправляется в Грозный на матч с «Ахматом». Грозненцы ничего не решают уже в этом сезоне. Вряд ли они попадут в еврокубковую зону, вряд ли — в стыки и будут бороться за выживание.



Дома, понятное дело, грозненцы постараются сыграть с «Зенитом» сдержанно, аккуратно, прагматично, на результат. «Ахмату» важно не проиграть. А вот «Зениту» важно выиграть. Он сейчас на таком кураже, хочет побыстрее решить вопрос с чемпионством. Сдержать нынешний «Зенит» «Ахмату» будет очень тяжело. Вряд ли хозяева поставят подножку команде Сергея Семака.



Есть вопрос по Дзюбе, сможет ли он сыграть. У него травма. Кузяев, Ерохин и Маркизио команде не помощники. Но в хорошей форме Ригони, Дриусси, Мак выходит, Нобоа, Азмун забивает регулярно. «Зенит» должен увезти победу из Грозного, коэффициент выше 1,9».