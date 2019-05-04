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«Арсенал» Тула – «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 27-го тура РПЛ

«Арсенал» Тула – «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 27-го тура РПЛ
Ставки

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» Тула – «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.15.

«Один из последних сложных матчей для «Локомотива» в этом сезоне. Это выезд в Тулу, где вообще в этом сезоне ни одной команде легко не бывает плюс «Арсенал» борется за свои места. Поэтому я думаю, что матч не станет для «Локомотива» легкой прогулкой. Хотя в принципе в чемпионате России таких матчей, по сути, не осталось.

Но «Локомотив» мотивирован, он достаточно хорошо играет в атаку. Но и туляки способны дать бой «железнодорожникам» во всех отношениях. Попробую предсказать ничью в этом матче».

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