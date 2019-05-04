«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Арсенал» — «Локомотив» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 4 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: «Локомотив» победит с форой (0) за 1.70.



«Локомотив» отправляется в гости к не самому гостеприимному сопернику — тульскому «Арсеналу», который в 2019 году, как и «Локомотив», не проиграл ни одного матча в чемпионате. По весне «Арсенал» очень хорош. Команда мало пропускает, действует очень организованно, структурно. Как всегда, очень качественно Тула играет дома. «Спартак» это испытал совсем недавно.



Был близок «Арсенал», чтобы одержать победу в Оренбурге, но чуть-чуть не смог дотерпеть. Наверное, у «Арсенала» впереди самый важный матч — ответная игра полуфинала Кубка России с «Уралом».



С одной стороны, было бы не очень красиво, если бы «Зенит» стал чемпионом, летя в самолете из Грозного в Петербург. Если «Зенит» выиграет, а «Локо» очки потеряет, то новость настигнет петербуржцев в аэропорту. Но «Локомотив» — команда более мускулистая, чем «Арсенал». Да, у них был плохой матч с «Енисеем» не с точки зрения результата, а игры. Семин все прекрасно понимает, сейчас нужно удержать второе место и не подпустить к себе «Краснодар». Для этого надо обязательно выиграть в Туле.



Сделать все это будет непросто, тем более что на посту главного тренера «Арсенала» — Игорь Черевченко. Тут дополнительная подоплека. Можно было бы взять чистую победу «Локо». Но я бы все же подстраховался и сыграл «Локомотив» с форой (0) за 1,7. В Туле играть непросто. Можем мы тут получить расход. Игра же вряд ли будет результативной. «Локо» умеет сдерживать быстрого, бегущего соперника. К тому же у «Локомотива» в отличной форме Фарфан и братья Миранчуки. Могут они что-то реализовать».