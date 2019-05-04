«Урал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 4 мая, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.



Ставка: «Урал» не проиграет и обе забьют за 2.70.



«Принципиальный матч, учитывая, что «Урал» выбил «Спартак» из Кубка России. Но сейчас надо и тем, и другим. «Урал» еще не обеспечил себе непопадание в стыки. «Спартак», думаю, хочет играть в еврокубках. А претендентов на места даже в Лиге Европы у нас очень много.



Учитывая, что матч в Екатеринбурге, то шансы примерно равны. Да, в «Спартаке» есть футболисты, которые по классу значительно сильнее ребят из «Урала», но они не показывают своего класса в последнее время. К сожалению. То ли их заставить нужно, то ли форма у них не лучшая. Но матчи против «Арсенала» и «Рубина» были очень слабыми.



С уважением отношусь к Кононову, хочется, чтобы у него получилось. Но сейчас видно, что команда не в лучшем состоянии. «Урал» проиграл «Уфе», но это как раз серьезная мотивация на предстоящий матч. К тому же на «Спартак» у всех особый настрой. Думаю, «Урал» по традиции пропустит, он почти в каждом матче пропускает, но при этом не проиграет. Забивает тоже «Урал» много», — сказал Титов.