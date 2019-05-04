«Арсенал» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Туле

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Арсенал» – «Локомотив». Игра состоится 4 мая. Начало — в 16:30 мск.



Ставки: победа «Арсенала» за 3.20, обе забьют за 1.95.



«Да, «Локомотив» во второй части чемпионата в полном порядке. Команда Семина идет на втором месте. Но «Арсенал» после зимнего перерыва просто великолепен. Тульский коллектив сверхнадежно играет в обороне. Индивидуально сильных игроков хватает в «Арсенале»: это и Джорджевич, и Кангва, и Мирзов. На своем поле очень уверенно смотрятся туляки. Плюс ко всему против одного из лидеров чемпионата у «Арсенала» будет сверхнастрой. Поэтому здесь отдаю предпочтение хозяевам поля», — сказал Ловчев.