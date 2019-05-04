«Сельта» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Сельта» – «Барселона». Встреча пройдет в субботу, 4 мая, на стадионе «Балаидос».



Ставка: ничья за 4.00.



«У «Барселоны» – стопроцентная концентрация на Лиге чемпионов. Уже во вторник – ответная игра с «Ливерпулем» на «Энфилде», и в этой ситуации Валверде даст отдохнуть многим лидерам. Наверняка не выйдут на поле Месси, Суарес, Бускетс, Ракитич, Пике. Не исключен вариант, что с «Сельтой» вообще не сыграет никто из тех, кто выйдет в основе на матч с «Ливерпулем».



Ставка будет сделана на футболистов, у которых мало игровой практики в ходе сезона. Впрочем, даже резерв «Барсы» очень силен и представляет большую опасность для любого соперника.



«Сельта» в этом сезоне играла очень нестабильно, но хорошие результаты в последних матчах вывели команду из зоны вылета. В подвале таблицы очень тесно: «Вальядолид», «Жирона» и «Леванте» тоже хотят остаться в Примере, а потому для «Сельты» этот матч невероятно важен.



Жду, что заполненный стадион «Балаидос» поведет хозяев вперед и поможет команде добиться положительного результата. «Сельта» выиграла три последних домашних матча, и в этот раз, думаю, команда избежит поражения. Ставлю на ничью», — сказал Гратакос.