«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Челси» — «Уотфорд». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:00 мск.



Ставки: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 2.05, точный счёт 2:1 в пользу «Челси» за 7.50.



«Челси» очень давно не выигрывал в чемпионате Англии, да и в Лиге Европы совсем недавно матч с «Айнтрахтом» «пенсионерам» победу не принес. Но «Уотфорд» дома они все-таки обыграть должны. Думаю, здесь хороша ставка, что в первом тайме будет ничья, а во втором выиграет «Челси». Думаю, лондонцы забьют менее 2,5 гола в этой встрече, но при этом обе команды отличатся. Ну и ставка на счет – 2:1 в пользу «Челси», — сказал Илья Казаков.