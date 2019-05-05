«Крылья Советов» — «Уфа»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч 27-го тура РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа». Начало встречи 5 мая 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Ставки: ничья за 3.13, точный счет матча 1:1 за 6.00.



«Фаворитом в этой встрече, конечно, будут «Крылья Советов», потому что играют дома. Однако Вадим Евсеев вдохнул в «Уфу» новую жизнь, они стали набирать очки, поэтому для «Уфы» в этом матче ничья — положительный результат. И, мне кажется, они его добудут. Вполне вероятно, что игра закончится со счетом 1:1», — сказал Дмитрий Градиленко.



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