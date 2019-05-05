«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Александра Шмурнова на матч АПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Уотфорд».



Ставка: тотал обоих таймов меньше 1,5 за 3.06.



«Мне довелось комментировать недавний матч Английской премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Та встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. Конечно, та ничья полностью устраивала лондонцев, но они не так много создали в нападении.



В отличной форме лидер команды Эден Азар, неплохо двигаются фланги, а мяч регулярно ходит от одного футболиста “Челси” к другому. Однако в нападении у лондонцев по-прежнему проблемы. Гонсало Игуаин так пока и не прижился на “Стэмфорд Бридж”, а другой форвард “аристократов”, Оливье Жиру, выглядит слабовато и помогает в основном в кубковых баталиях.



“Уотфорд” практически потерял шансы на седьмое место по итогам сезона в турнирной таблице. Быть может, эта команда сделает акцент на грядущий финал Кубка Англии с “Манчестер Сити”. У “Уотфорда” не так давно был период, когда забивал практически в каждом матче, но сейчас команда все больше действует от соперника.



Не думаю, что данный матч получится результативным. Мне кажется, игра должна получиться крайне закрытой, а голов будет забито немного. Поэтому ставлю на тотал обоих таймов меньше 1,5».